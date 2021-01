Vous ne connaissez pas Joe Manchin? Vous devriez!

Pendant toute la campagne électorale 2020, ainsi que depuis l’assermentation de Joe Biden, vous avez entendu les noms de plusieurs démocrates. Ceux de Joe Biden, Kamala Harris, Nancy Pelosi, Chcuk Schumer ou Alexandria Ocasio-Cortez vous sont probablement déjà familiers. Il est sans doute possible que vous ayez également vu passer la multitude de memes de Bernie Sanders portant ses fameuses mitaines!

Si ces noms sont importants et qu’on les entendra probablement encore beaucoup d’ici les élections de mi-mandat en 2022, je vous suggère aujourd’hui d’en ajouter un autre à cette liste: celui du sénateur de la Virginie de l’Ouest Joe Manchin.

Si on accorde beaucoup d’attention aux vedettes démocrates plus progressistes du nord-est des États-Unis, les législateurs démocrates les plus conservateurs reçoivent beaucoup moins d’attention médiatique.

Qu’on soit démocrate ou républicain, on doit bien souvent teinter son discours ou déroger de la ligne de parti selon la région du pays qu’on représente. Manchin a été élu par pour représenter un état conservateur dont l’économie a longtemps été dominée par le charbon. L’état figure d’ailleurs au deuxième rang pour la production de cette ressource, n’étant devancé que par le Wyoming.

Joe Manchin a déjà été le gouverneur de la Virginie de l’Ouest et à ce titre, il a déjà intenté un recours judiciaire contre l’Agence de protection de l’environnement. Il s’est opposé à l’Accord de Paris et il lutte constamment pour remettre en question les limites imposées à l’émission de gaz à effet de serre.

Pourquoi vous parler de Joe Manchin maintenant s’il ne s’agit pas d’un nouveau venu ou que ses intentions sont déjà connues? Tout simplement parce que depuis la reprise des travaux au sénat ce démocrate conservateur est courtisé aussi bien par les membres de sa formation politique que par ses opposants. Comme la chambre haute est composée de 50 démocrates et de 50 républicains, son vote sera très souvent déterminant.

Lorsque Joe Biden mentionnait le caractère incontournable d’une approche bipartisane pour faire bouger les choses à Washington, soyez assurés qu’il avait une pensée pour Manchin. Si ces projets sont trop ambitieux ou trop progressistes, il recevra rapidement un appel du législateur de la Virginie de l’Ouest. Comme à Washington tout se négocie, Manchin écoutera aussi bien son président que ses collègues républicains du sénat.

Déjà Joe Manchin a su tirer profit de sa position stratégique. Au sein de la chambre haute, il a obtenu la présidence du Comité de l’énergie et des ressources naturelles. La nomination n’a pas échappé à la Maison-Blanche au moment où on réintègre l’Accord de Paris sur le climat et que le président considère la lutte aux changements climatiques comme une de ses priorités.

Si vous vous intéressez au jeu politique ou que vous vous demandez comment républicains et démocrates pourront collaborer dans un contexte politique particulièrement polarisé, gardez les yeux sur Manchin. Les Biden, Pelosi, Schumer et McConnell le feront certainement!

Une dernière anecdote amusante au sujet de Joe Manchin. Même s’il siège au sénat depuis 2013 et qu’il est un acteur politique depuis un bon moment déjà, le Washington Post rapportait mardi matin que pour symboliser son rejet de la classe politique de la capitale américaine, le sénateur refuse d’y louer ou d’y acheter un appartement. Où se loge-t-il dans ce cas? Sur son bateau! Le nom de son petit palais flottant? «Almost heaven», presque le paradis...