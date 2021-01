CASTONGUAY, Sœur Lorette

s.s.c.m.



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, 1401, 18e Rue, Québec, le dimanche 24 janvier 2021, à l'âge de 88 ans et 6 mois, dont 64 ans de profession religieuse, est décédée sœur Lorette Castonguay (Yvonne-Thérèse) de la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Elle est née à Saint-Paul-de-Montminy, Montmagny, de monsieur Émile Castonguay et de dame Florida Yvonne Boissonneau. La direction des funérailles a été confiée à la maisonOutre sa communauté religieuse, Sœur Lorette laisse dans le deuil ses soeurs : Thérèse (Claude Aubertin), Hélène (Roger Deschênes), Noëlla (feu Claude Boulanger), Marie-Rose (feu Réal Dubuc), Madeleine (Mario Gagnon); sa belle-sœur Blanche Meyer (feu Réal), ainsi que des neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.