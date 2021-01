MERCIER LONGCHAMPS, Irène



Au CHSLD de Sainte-Marie, le samedi 16 janvier 2021, à l'âge de 106 ans et 3 mois est décédée dame Irène Mercier, épouse de feu Ernest Longchamps. Elle demeurait à Vallée-Jonction.La direction a été confiée à laElle était la mère de feu Conrad (Pierrette Gilbert), Nicole (feu Jean Lessard), feu Roland (Anne Belzil), Colette (Roger Cloutier), Hélène (Pierre-Éric Landry), Gilles et Jean-Pierre. Elle laisse dans le deuil ses 16 petits-enfants et 27 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Lucia (feu Valère Vachon), feu Nathalia (feu Léopold Vachon), feu Rose-Hélène (feu Oscar Ruel), feu Marie-Paule (feu Robert Drouin), feu Rita (feu Benoît Grenier), feu Alzire (feu Blanche Fontaine), feu Fernando (feu Réjeanne Drouin), Gilles (Thérèse Fecteau) et Jacques (Françoise Drouin). Elle était la belle-sœur de feu Wellie (feu Marguerite Labbé), feu Rose-Anne (feu Antonio Brousseau), feu Joseph (feu Lumina Allaire), feu Rolande (feu Romuald Turgeon), feu Émilien (feu Lucille Allaire), feu Fernande (feu Lionel Poulin) feu Fernand (feu Edith Nadeau), feu Robert (feu Bertha Kelly, Rachelle (feu Paul Pouliot), feu Conrad (Pauline Cayouette) et feu Raymond (feu Suzanne Boutet). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et amis. La famille désire remercier tout le personnel de la Villa du Cap de Vallée-Jonction et celui des soins palliatifs du CHSLD de Sainte-Marie, pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Ste-Famille (Vallée-Jonction) https://psfdb.ca/