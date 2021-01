PRÉVOST, Michel



À Saint-Paul-d'Abbotsford, le 16 janvier 2021, nous a quittés Michel Prévost, à l'âge de 69 ans, entouré de ses proches, époux de Mme France Pleau, demeurant à Saint-Paul-d'Abbotsford. Outre son épouse France, il laisse dans le deuil ses fils : François (Michelle) et Guillaume (Marie-Eve); ses petits-enfants : Henri, Léa et Chloé; sa mère Yvette (feu Rolland Prévost); sa tante Madeleine; ses sœurs : Lise, Gisèle, Monique et Suzanne; ses frères : Lucien, Yves, Jean-Louis, Claude; ses belles-sœurs : Carole et Christiane; ses beaux-frères : André, Jean-Pierre, Robert et Daniel, leurs conjointes et conjoints. Il était le frère de feu Jean-Marc. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs nièces et neveux, ses cousines et cousins, ainsi que de nombreux amis et collègues. La crémation a été confiée sous la direction du :Une cérémonie religieuse à sa mémoire aura lieu à une date ultérieure.