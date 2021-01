MORENCY, Raymonde Mathieu



Madame Raymonde Morency (Mathieu) est décédée paisiblement au CHSLD Vigi St-Augustin-de-Desmaures, le 5 janvier 2021, à l'âge de 93 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Paul Morency, fille de feu madame Augustine Rancourt et de feu monsieur Philippe Mathieu.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Bernard (Brigitte Boivin), Régent (Doris Bérubé), Ginette (Laszlò Bodroghkozy) et François; ses petits-enfants: Vincent (Mylène), Bruno, Charles-Antoine (Nancy), Élise (David), Alexandra (Sébastien), David (Julie) et Louis-Philippe (Marie-Danielle); ses 14 arrière-petits-enfants; son frère Paul-Armand, sa belle-sœur Yvonne Barriault, son beau-frère Roger Delisle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre, outre son mari et ses parents, ses frères et sœurs: Philippe, Georgette, Laurette, Marie-Paul, Carmelle, René et Marc- André.Vous pouvez transmettre vos témoignages de sympathie et condoléances en visitant le site de la Coopérative funéraire des Deux Rives au www.coopfunéraiure2rives.com.Vos témoignages peuvent également se traduire par un don à Diabète Québec au www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/. Les enfants de madame Mathieu tiennent à exprimer leur profonde gratitude au personnel du CHSLD Vigi St-Augustin qui a pris soin de leur mère avec professionnalisme et grande attention au cours des deux dernières années.