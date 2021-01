Débuts de Roslovic avec les Jackets jeudi; Laine incertain

L’attaquant Jack Roslovic, qui a été acquis par les Blue Jackets de Columbus en compagnie de Patrik Laine dimanche, effectuera ses débuts dans son nouvel uniforme jeudi soir, face aux Panthers de la Floride.

À l’entraînement mercredi, le joueur de 23 ans s’est exercé en compagnie de Boone Jenner et de Cam Atkinson. Il s’agira certainement d’un match spécial pour Roslovic, qui n’a pas joué depuis les séries 2019-2020 et qui enfilera surtout l’uniforme du club de sa ville natale pour la première fois.

L’ancien des Jets de Winnipeg avait choisi de ne pas se rendre au Manitoba tant et aussi longtemps qu’il n’obtiendrait pas de nouveau contrat avec l’organisation. Le natif de Columbus n’a ainsi pas eu à passer par la quarantaine réglementaire, contrairement à Laine, qui a dû traverser la frontière canado-américaine.

«C’est une grande opportunité, mais je dois mériter mon poste, a admis en conférence-vidéo Roslovic, mercredi. Je dois jouer à ma façon et j’ai effectivement beaucoup à prouver. [...] Je crois que nous avons une équipe exceptionnelle et de venir et d’être un morceau important est primordial».

La saison dernière, Roslovic a établi des sommets en carrière avec 12 buts et 17 mentions d’aide pour 29 points en 71 rencontres.

Du côté de Laine, aucune date n’a encore été établie pour son arrivée attendue, puisqu’il doit d’abord se confiner.