Division concernant le sort d'une église au Lac-Saint-Jean

L'avenir de l'église du village de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean divise la population.

L'espace disponible à l'intérieur est jugé trop grand pour les cérémonies religieuses, selon ce qu'a expliqué au téléphone le curé du village Mario Desgagnés à TVA Nouvelles.

Le conseil de fabrique est prêt à céder l'église au conseil municipal pour 1 dollar, et propose de louer une partie du bâtiment à l'évêché lorsqu'il y a aura cérémonies religieuses dans le village de 470 personnes.

Mais la réfection nécessaire du bâtiment d'environ 70 ans rebute des citoyens, qui opteraient plutôt pour la démolition. Le bâtiment contient de l'amiante.

Le maire Gérald Duchesne y voit plutôt une occasion de conserver un bâtiment qu'il juge patrimonial.

«Notre bibliothèque s'en irait là, on aménagerait un centre de conditionnement physique, on aurait une salle de projection», énumère-t-il entre autres possibilités.

Le projet a fait l'objet d'une présentation détaillée en octobre dernier, suivie d'un sondage volontaire. 97 contre, 66 pour. Au sein même du conseil, 3 pour, 3 contre. Les opposants viennent de déposer une pétition de 200 signatures.

«On espère que le conseil va nous écouter», lance l'instigateur de la pétition Roger Villeneuve.

La conversion est évaluée par le conseil à 460 000 dollars, avec possibilité de financer 80 pour cent des travaux via des subventions gouvernementales. La démolition coûterait plutôt 700 000 dollars. L’évêché ne veut pas payer même s’il est propriétaire de l’église. Alors s’ils ne veulent pas se retrouver avec un bâtiment quasi inoccupé, les citoyens devront trancher.

«Moi, tant qu'à payer, j'aimerais mieux qu'on en retire quelque chose», dit le maire.

Les signataires de la pétition estiment que les coûts de la conversion sont sous-estimés par le maire Duchesne.

«On n'a aucune garantie que les subventions seront accordées, s'objecte Roger Villeneuve. Et quand on fait des rénovations sur un vieux bâtiment, on a toujours des surprises qui augmentent les coûts!»

«C'est un éléphant blanc!» renchérit un autre résident.

«Moi, si je reste ici encore 30 ans, je vais payer pour les rénovations tout ce temps-là!» dit un autre contribuable dans d'une quarantaine d'années.

La conseillère Claudia Tremblay, qui approuvait le projet au départ, s'est ravisée.

«Avant de reconstruire, il faut décontaminer, observe-t-elle. En contexte de COVID, les coûts comme la main-d'oeuvre et les matériaux ont augmenté.»

Les opposants craignent aussi que la conversion de l'église affecte le remplacement des réservoirs de la coopérative de solidarité, au coût de 215 000 dollars, la seule station-service du village.

«Qu'on mette l'argent dans notre coopérative, et après on s'occupera de l'église!» propose un citoyen.

«Nous aurons l'argent pour les deux projets», répond le maire.

La prochaine assemblée publique est prévue lundi soir prochain.

«Ça va être une décision finale, promet Gérald Duchesne. Ça fait assez longtemps qu'on en parle!»