Enfants assassinés à Wendake: «On nous oublie», déplore le grand-père

Plus de trois mois après le drame à Wendake, la famille des deux enfants qui ont été assassinés n’a toujours pas reçu le rapport qui a été déposé au ministre de la Santé et des Services sociaux, Lionel Carmant.

«Je pense qu'on nous oublie», a dit mercredi le grand-père des enfants, Jean-Guy Arsenault, en entrevue sur QUB radio.

M. Arsenault a pourtant tenté à maintes reprises d'obtenir des réponses du bureau du ministre, mais il n'a reçu aucun retour.

«On aurait aimé ça qu'il nous appelle. Rien. On n'a pas de réponse», a dit le grand-père exaspéré, qui demande rien de moins que la démission du ministre Carmant.

«Je suis en train de former un groupe sur Facebook avec des avocats et on demande carrément la démission du ministre Carmant. Il n'est pas capable de faire sa "job". Je me dis, tu es ministre, tu es là pour aider la population. Tu n'es pas là pour te cacher derrière un bureau. Tu es là pour répondre aux questions de la population», a dit M. Arsenault.

L'avocat de la famille, Me Marc Bellemare, avait révélé en décembre dernier au «Journal de Québec» que la mère des deux enfants assassinés par leur père n'avait jamais été contactée au cours de l'enquête sur le rôle joué par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) dans ce drame.

«Comme fiasco de communication, c’est dur à battre. Ils n’ont pas eu la décence de communiquer avec elle. Ils n’ont même pas pris le téléphone pour lui demander des informations et elle n’a pas eu le rapport», avait-il dénoncé.

En octobre dernier, le père d'Olivier, 5 ans, et d'Alex, 2 ans, aurait tué ses enfants avant de se rendre à la police. Il fait désormais face à deux accusations de meurtre non prémédité.

Des proches de la famille ont révélé que le père, qui souffrait de troubles mentaux, avait fait l'objet de signalements à la DPJ pour l'éloigner de ses enfants.

Une enquête a été ouverte dans la foulée du drame pour évaluer le rôle de l'organisme dans ce dossier, à la demande du ministre Carmant, qui a depuis reçu le rapport qui est demeuré confidentiel.

«Je suis convaincu du bien-fondé d'une réforme en profondeur de la DPJ et de la Loi sur la protection de la jeunesse. Je me suis engagé à travailler en ce sens et c'est ma ferme intention de revoir entièrement ce système», avait exprimé le ministre.