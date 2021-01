Fonds pour l’égalité des genres

La Fondation Québec Philanthrope a procédé récemment à l’octroi de subventions d’une valeur totale de près de 300 000 $ à neuf organismes de bienfaisance de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et de leurs environs qui appuient les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et les personnes avec diverses identités de genre dans leurs efforts de préparer un avenir ancré dans l’équité, l’inclusion et la justice.

Ces organismes sont : Accès transports viables ; Accès Psy ; Centre-Femme La Passerelle de Kamouraska ; GRIS Québec ; Le Code des filles ; L’École des Ursulines de Québec et Loretteville ; Mères et Monde ; Motivaction-Jeunesse et le Service de Référence en Périnatalité pour les Femmes immigrantes de Québec.

L’ultramarathonien gatinois s’éteint

Photo courtoisie

Natif de Québec (Limoilou), Michel Careau (photo) s’est éteint le 14 janvier dernier à l’âge de 80 ans. Après avoir terminé sa brigade scolaire matinale, il est décédé d’un arrêt cardiaque dans son véhicule alors qu’il s’apprêtait à retourner chez lui. Diplomate de carrière, Michel Careau, surnommé le « Hullois bionique », a participé à 67 ultra-marathons et des dizaines d’autres courses durant son illustre carrière sportive, au cours de laquelle il aura aussi fracassé plusieurs records canadiens de course à pied. Débarqué à Ottawa en 1967, M. Careau a travaillé à titre de directeur des affaires internationales à Santé et Bien-être social Canada et s’est aussi démarqué sur la scène politique internationale alors qu’il était diplomate de profession dans plusieurs pays d’Amérique centrale, d’Europe et du nord-ouest de l’Afrique. On retiendra également son implication auprès de plusieurs œuvres caritatives. Une biographie qui fait plus de 450 pages, écrite par Jean-Claude Trottier et publiée par le Musée des sports de Gatineau, a été lancée en décembre 2018, Chroniques d’un ultramarathonien : Michel Careau.

Fondation CERVO

Photo courtoisie

Maryse Beaulieu, directrice générale de la Fondation CERVO, m’annonce les nominations de Stéphanie Gervais (photo) au poste de directrice promotion et relations avec les donateurs et d’Étienne Cummings (photo) à titre de directeur, positionnement et relations publiques. Au cours des dernières années, Étienne a travaillé avec l’équipe de Fernandez relations publiques au poste de conseiller principal en relations publiques et gouvernementales et à la Chambre de commerce et d’industrie de Québec. Quant à Stéphanie elle occupait depuis avril 2019 le poste de directrice générale, développement des partenariats à la Jeune Chambre de commerce de Québec. Soucieuse d’offrir un espoir de guérison aux personnes touchées et leurs proches par une maladie neurologique ou mentale ou une dépendance, la Fondation CERVO finance principalement la découverte et l’innovation visant à mieux comprendre le cerveau, tout en contribuant à des initiatives porteuses en termes de soins et d’enseignement (dans l’Est-du-Québec). Les deux sont entrées officiellement en fonction à la Fondation CERVO le 18 janvier dernier.

Anniversaires

Photo courtoisie

René Martineau (photo), président d’Option Subaru de Québec, 63 ans... Marie-Claude Cantin, employée au CIUSSS de la Capitale-Nationale, 56 ans... Véronyque Tremblay, analyste politique et chroniqueuse pour Le Journal de Québec et La Joute à LCN, 47 ans... Patrice Brisebois, ex-joueur de la LNH (Canadiens, Avalanche), 50 ans... Bridget Fonda, actrice, petite-fille d’Henry Fonda, fille de Peter Fonda, 57 ans... Markita Boies, actrice québécoise, 67 ans... André Sylvain, animateur, chanteur, ex-mari de Chantal Pary, 81 ans... Terry Harper, défenseur LNH (1962-81), avec le Canadien de 1962 à 1972, 81 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 27 janvier 2020 : Émile Jung (photo), 78 ans, maître cuisinier français, trois étoiles au guide Michelin... 2018 : Ingvar Kamprad, 91 ans, entrepreneur suédois, fondateur la chaîne de magasins IKEA... 2017 : John Hurt, 77 ans, acteur anglais (Éléphant Man et la série Harry Potter)... 2017 : Emmanuelle Riva, 89 ans, actrice française (Hiroshima mon amour)... 2015 : Colette Germain, 62 ans, épouse de l’ex-joueur des Canadiens et commentateur sportif à RDS, Mario Tremblay... 2014 : Raymond Weil, 87 ans, horloger suisse... 2013 : Stanley Karnow, 87 ans, journaliste et historien américain... 2012 : Paul-André Duquet, 67 ans, v.-p. de Hockey Québec, région de Québec–Chaudière-Appalaches... 1988 : Guy Sanche, 52 ans, pendant 28 ans, Bobino à la télévision... 1983 : Louis de Funès, 68 ans, comique français... 1937 : Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté, 66 ans, peintre, sculpteur, décorateur d’intérieurs d’églises... 1930 : Charles Huot, 75 ans, peintre québécois.