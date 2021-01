La Suisse va dépenser un milliard de francs pour détecter les cas asymptomatiques

La Suisse a annoncé mercredi être prête à consacrer un milliard de francs (environ 1,4 milliard $ canadien) pour faciliter la détection des porteurs asymptomatiques de la COVID-19, estimant qu’ils sont probablement responsables de la majorité des infections.

« On estime que plus de la moitié des contaminations à la COVID-19 sont le fait de personnes asymptomatiques, qui ne savent donc pas qu’elles sont infectées », précise le gouvernement, indiquant qu’il prendra désormais en charge le coût de ces tests rapides.

Il s’agit de mieux protéger les personnes vulnérables et de combattre le plus tôt possible les foyers locaux d’infection, a souligné dans un communiqué le gouvernement fédéral.

Mi-décembre, la Confédération avait déjà autorisé le dépistage des personnes non symptomatiques dans le cadre de plans de protection, par exemple dans les établissements médicaux sociaux, les hôtels ou au travail. « Afin de renforcer cette pratique, elle prendra désormais en charge le coût de ces tests, qui peuvent être effectués sur place par le personnel lui-même », souligne le communiqué.

Si le résultat du test rapide est positif, la personne doit effectuer un test PCR et, dans ce cas, le résultat doit faire l’objet d’une déclaration.

La stratégie de dépistage élargie doit aussi permettre d’identifier et d’endiguer les foyers locaux d’infection, notamment dans les écoles, ce qui est d’autant plus important que les nouveaux variants plus contagieux de coronavirus se propagent en Suisse. De fait, 10 % des cas positifs enregistrés dans le pays sont maintenant liés au variant anglais. C’est deux fois plus que la semaine précédente, a prévenu le ministre de la Santé Alain Berset, au cours d’un point de presse présentant les nouvelles mesures.

Le pays alpin, qui compte quelque 8,6 millions d’habitants, a pris de plein fouet la deuxième vague à la fin de l’année et enregistre quelque 8500 morts.