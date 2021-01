Le Canadien veut régner chez lui

Le Canadien de Montréal a connu sa part d’ennuis à domicile la saison dernière et a confiance de pouvoir renverser la vapeur cette année. Son premier test l’attend jeudi au Centre Bell, où seront de passage les Flames de Calgary.

«Nous sentons que nous avons une meilleure équipe cette année, a indiqué l’entraineur-chef Claude Julien, mercredi, par visioconférence.

«On ne peut pas se cacher que les équipes aiment venir jouer à Montréal en raison de l’atmosphère et des spectateurs. C’est excitant de jouer à Montréal. J’ai déjà fait partie d’équipes qui étaient visiteurs ici, donc je connais le "feeling". Parfois, ç’a été un défi pour nous. Mais on doit mettre ça de côté et se concentrer à avoir un très bon départ demain et à créer un bon dossier à domicile cette année. Ç’a été dur l’an passé de vraiment comprendre pourquoi on était une meilleure équipe à l’étranger qu’à domicile. On veut être capable d’être les deux : être bons à l’étranger et à la maison.»

Un élan profitable

Le pilote du Tricolore est très satisfait du rendement des siens jusqu’ici et croit qu’ils pourront profiter de leur élan pour poursuivre leurs succès au Centre Bell.

«On a bien joué et on a pu compter sur tout le monde. Il n’y a rien vraiment de négatif à dire sur personne, car chacun apporte quelque chose à la table et contribue de manière différente. Nous formons une équipe. Ce n’est pas une bande de vedettes, mais plutôt un groupe de bons joueurs qui aiment jouer en équipe. Tout le monde veut donner le meilleur pour aider.»

Julien croit que les Flames seront des adversaires coriaces jeudi et qu’ils représentent un excellent défi pour entreprendre la saison à domicile.

«C’est une équipe bien structurée. Ils ont du caractère, plusieurs atouts et leurs gardiens sont bons. C’est une équipe bien équilibrée et ils peuvent compter sur quatre trios pour faire le travail», a souligné Julien.