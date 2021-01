Les Blues joueront devant plus de partisans

Les Blues de St. Louis ont annoncé mercredi que l’Entreprise Center ouvrira ses portes à 1400 personnes pour les prochains matchs à domicile de l’équipe.

La formation du Missouri s’est entendue avec la Ville de St. Louis et son service de santé publique pour hausser le nombre de partisans en mesure d’assister aux matchs. Le succès de l’implémentation des mesures de santé et de sécurité quant à la COVID-19 ont motivé ce choix.

Les Blues jouaient depuis le début de l’année devant une poignée (moins de 300) d’employés de première ligne, de membres de la famille ou d’amis des joueurs, ainsi que de membres du personnel et d’employés de l’organisation. S’ajouteront ainsi des amateurs qui auront fait l’achat de leurs billets, en priorisant les détenteurs d’abonnements de saison.

«Grâce au partenariat avec les officiels de la santé publique et le respect continu des protocoles de sécurité des membres de notre équipe et de notre personnel, ceci est un important pas vers le retour responsable de nos partisans dévoués à l’Entreprise Center. Nous avons hâte d’en voir et d’en entendre plus dans les gradins», a déclaré par voie de communiqué le président-directeur général des Blues, Chris Zimmerman.

Les quatre prochaines rencontres à domicile des champions de la coupe Stanley de 2019 sont prévues entre les 2 et 7 février, face aux Coyotes de l’Arizona et l’Avalanche du Colorado.

Les Blues n’ont pas exclu d’augmenter à nouveau la capacité d’accueil de leur amphithéâtre lors de la présente saison.