Les États-Unis doivent «guider la réponse mondiale» à la crise du climat, dit Biden

Les États-Unis doivent «guider la réponse mondiale» à la crise du climat, a affirmé mercredi le président américain Joe Biden, avant de signer des décrets visant à lutter contre le réchauffement climatique.

• À lire aussi: L’horloge de l’apocalypse reste toujours aussi proche de minuit

«De même que nous avons besoin d’une réponse nationale unie face au Covid-19, nous avons désespérément besoin d’une réponse nationale unie à la crise climatique, car il existe bien une crise climatique», a-t-il déclaré.

Joe Biden a annoncé l’organisation par les États-Unis d’un sommet de dirigeants sur le climat le 22 avril, le jour de la Terre. Cette date correspond aussi au cinquième anniversaire de la signature de l’accord de Paris, que les États-Unis ont à nouveau rejoint quelques heures après l’entrée en fonction du nouveau président.

«Nous avons déjà attendu trop longtemps pour faire face à cette crise climatique. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Nous le voyons de nos propres yeux. Nous le ressentons dans notre for intérieur. Et il est temps d’agir» a-t-il alerté.