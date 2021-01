Les Sharks retrouveront leur maison à la mi-février

Les Sharks ont obtenu l’autorisation du comté de Santa Clara pour jouer à nouveau au SAP Center de San Jose, et ce, dès la mi-février, a indiqué l’organisation mercredi soir.

Le 13 et le 15 février, une série de deux matchs contre les Ducks d’Anaheim marquera le retour pour toute la saison des Sharks en Californie. Aucun partisan ne sera admis dans l’amphithéâtre.

La santé publique du comté avait auparavant prohibé les sports de contacts sur son territoire, forçant les Requins à s’exiler en Arizona. C’est d’ailleurs au Gila River Arena de Glendale, le domicile des Coyotes de l’Arizona, que les Sharks disputeront leurs prochaines rencontres à domicile, le 1er et le 3 février.

«Même si nous sommes heureux d’avoir reçu la permission pour l’équipe de retourner dans le comté de Santa Clara, il y a un grand nombre de problèmes de santé et de sécurité – pour le comté et la Ligue – qui doivent être observés pour assurer la sécurité des joueurs et du personnel», a indiqué l’organisation par voie de communiqué.

Les Sharks pointent au septième rang dans la Division Ouest de la Ligue nationale de hockey avec une fiche de 3-4-0.