Les technologies à la maison brisent l’isolement

La pandémie a permis aux Québécois de mesurer toute l’importance de disposer de technologies permettant de communiquer avec ses proches depuis son foyer, surtout en période de confinement ou de couvre-feu.

L’enquête NETendances intitulée «Les aînés connectés au Québec» montre que 95 % des Québécois âgés de 65 ans et plus sont d’avis que les technologies contribuent à améliorer leur qualité de vie à la maison, selon les résultats dévoilés mercredi.

De plus, 81 % des personnes interrogées croient que les technologies permettent de briser l’isolement. On peut penser aux conversations vidéo ou à internet en général.

On apprend à travers cette enquête publiée par l’Académie de la transformation numérique (ATN) que 44 % des 65 ans et plus utilisent internet et les technologies pour prendre soin de leur santé, une hausse de 13 % comparativement à 2019.

Ainsi, 26 % des personnes âgées ont pris rendez-vous en 2020 avec un professionnel de la santé via internet, soit 8 % de plus qu’il y a 12 mois. De plus, 21 % d’entre eux ont rempli une prescription ou renouvelé des médicaments d’ordonnance sur la toile ou par l’entremise de l’application mobile de leur pharmacie. Il s’agit d’un bond de 10 % par rapport à 2019.

Dix-huit pour cent des aînés ont aussi eu recours à des objets connectés ou à des outils numériques pour effectuer un suivi relatif à leur santé, en progression de 5 % en une année.

C’est encore le courriel qui demeure, pour 66 % des aînés québécois, le moyen de prédilection pour rester en contact avec ses proches et ses amis. Il s’agit d’une augmentation de 10 % en un an.

«Notre enquête révèle également une tendance à la hausse des appels vidéo ou des visioconférences sur internet, qui sont passés de 23 % à 36 %, ainsi que de la messagerie intégrée aux réseaux sociaux qui a connu une croissance de 31 % à 37 %», a dit dans un communiqué Claire Bourget, qui est directrice en intelligence d'affaires et recherche marketing de l'ATN.

On apprend de plus que près de trois aînés sur quatre (74 %) naviguent sur internet au moins une fois par jour, soit 12 % de plus qu’en 2019. Ils le font notamment sur un ordinateur (44 %) ou sur une tablette électronique (24 %), se rendant sur la toile surtout pour consulter les nouvelles (54 %), visionner des vidéos (44 %) ou accorder du temps aux réseaux sociaux (38 %).

Pour ce qui est de l’achat en ligne, 39 % des gens âgés de 65 ans et plus ont réalisé au moins une transaction en ligne en mars 2020, ce qui constitue une augmentation de 12 % en un an.