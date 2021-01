Levée du couvre-feu pour les itinérants: «C'est dommage qu'on ait eu à se rendre là»

La levée du couvre-feu pour les personnes itinérantes est accueillie avec soulagement par les organismes qui les accompagnent.

«C'est dommage qu'on ait eu à se rendre là, mais c'est une belle victoire quand même», a commenté Annie Savage, directrice du Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, sur QUB radio, mercredi matin.

Rappelons que la Cour supérieure du Québec a suspendu, mardi, l’application du décret sur le couvre-feu pour les sans-abri, à la suite du décès d’un itinérant à Montréal, il y a un peu plus d’une semaine.

L’application de la mesure aurait notamment eu pour conséquence d’exposer davantage les femmes sans domicile fixe à la violence, selon les organismes communautaires.

«Les jeunes ont déserté les rues, les travailleurs de rue ont de la difficulté à les rejoindre», a rapporté Mme Savage.

Par ailleurs, celle-ci rejette l’idée avancée par le gouvernement Legault, suivant laquelle certains «farfelus» tenteraient de se faire passer pour des itinérants afin de contourner le couvre-feu.

«Il y a certains indices, et si le SPVM veut des petits trucs, on pourrait s’asseoir et jaser», a-t-elle suggéré.