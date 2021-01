L’intégrité du baseball a prévalu

Pour la première fois depuis 2013, l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique n’a élu aucun nouveau joueur au Temple de la renommée du baseball. Les grands électeurs sont près de 400 journalistes qui ont été pendant au moins 10 ans assignés à la couverture des activités du baseball majeur.

Il y a plusieurs critères pour déterminer l’intronisation d’un joueur au Temple de la renommée du baseball : la fiche du joueur en carrière, ses habiletés, son esprit sportif, son caractère, sa contribution avec chacune des équipes pour lesquelles il a évolué et son intégrité.

Non à Bonds et Clemens

La vieille garde des journalistes affectés à la couverture du baseball a décidé de ne pas ouvrir les portes de Cooperstown à Barry Bonds et à Roger Clemens.

Selon eux, les deux joueurs avaient mis en doute l’intégrité du baseball. Ils sont soupçonnés d’avoir utilisé des stéroïdes anabolisants. Pourtant, ni Bonds ni Clemens n’ont échoué à des tests antidopage quant à l’utilisation de stéroïdes anabolisants.

Si la vieille garde de journalistes veut conserver sa crédibilité et qu’on ne doute pas à leur tour de leur intégrité, ils doivent être constants.

Donc, l’ex-lanceur des Yankees Andy Pettitte, qui a admis avoir fait usage de stéroïdes, Alex Rodriquez, qui a été suspendu pour utilisation de produits illicites, et David Ortiz, qui a échoué à un test avant d’être exonéré, doivent subir le même sort que Bonds et Clemens.

Après les votes de cette année, je doute fortement que Bonds et Clemens reviennent dans les bonnes grâces des journalistes.

Schilling en a marre des journalistes

Curt Schilling a échappé à son admission au Temple de la renommée par la marge de 16 votes. L’ex-as lanceur a déclaré qu’il n’avait jamais été impliqué dans la violence physique avec des personnes, n’avait pas conduit en état d’ébriété et qu’il n’a jamais pris des stéroïdes anabolisants. En analysant les critères de sélection, rien ne justifie son exclusion du Panthéon.

Alors, pourquoi ce jugement sévère et non mérité ?

Il y a 14 journalistes qui n’ont pas rempli leur bulletin de vote.

Qu’ils remettent leur droit de vote, car pour plusieurs années, ce sera encore les mêmes candidats, et parmi les joueurs qui s’ajouteront, certains ont été suspendus pour utilisation de stéroïdes anabolisants.

La vieille garde des journalistes n’accepte pas les positions politiques de Schilling. Le grand droitier est devenu le premier joueur de l’histoire du baseball à exiger que son nom soit retiré de la liste des candidats de l’an prochain. Il souhaite être jugé par le comité de vétérans, et non par les journalistes.

Les grands gagnants : la vieille garde des journalistes, qui ne font que passer leur bavure au comité des vétérans, sachant bien que Schilling sera élu par le comité.

Le vote controversé des journalistes, qui met en doute leur intégrité, est survenu la journée même où on a rendu hommage au plus grand joueur de l’histoire du baseball et à un homme intègre, Hank Aaron.