Michèle Richard vend sa maison 875 000$, mais celle-ci n’est pas pour tous les goûts

Mise en vente à l’automne 2019, la grande maison de Michèle Richard, située à Saint-Sauveur, est remise sur le marché pour la somme de 875 000$.

Il s'agit d'une immense maison au style... assez particulier (!) qui a été construite en 1980. Elle possède deux salles de bains, une salle d'eau, et s'étend sur une surface de 40 000 pieds carrés!

La résidence cossue est dotée d'une piscine creusée et d'une grande cour très intime. Les armoires de la cuisine sont en chêne et on retrouve un immense foyer au bois, dont le manteau est recouvert de pierres.

La décoration intérieure de la somptueuse demeure ne laissera personne indifférent. Soit on adore, soit on déteste!

Voici la description qu'on peut lire sur le site de l'agence immobilière:

«Dans le prestigieux secteur rivière à Simon, sise sur un terrain de 40000 pieds carrés, bonne orientation, piscine creusée à l'abri des regards et distance de marche du village, une oasis de paix dans votre arrière-cour. Au premier coup d'œil, vous serez saisi par l'impressionnant volume des pièces et la luminosité omniprésente. Refuge laurentien haut de gamme!»

Vous trouverez tous les détails de la vente ici.

On vous montre aussi d'autres photos, plus bas, juste en-dessous de cette vidéo de la fois où madame Richard a fait du surf pour fêter son 70e anniversaire.

