Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 28 janvier:

«Couloir de la mort: les nouveaux condamnés»

Les portes de la prison américaine de l’État de l’Indiana s’ouvrent. Pendant deux semaines, le journaliste britannique Trevor McDonald a été confiné au couloir de la mort. L’homme y retourne cinq ans plus tard, alors qu’une nouvelle salle d’exécution a été construite.

Jeudi, 14 h, Investigation.

«La santé mentale: une note à la fois»

Porté par l’auteur David Goudreault, ce documentaire démystifie les enjeux de santé mentale, particulièrement dans le monde de la musique. Des artistes de la chanson d’ici, comme Steve Veilleux, Safia Nolin et Laurence Jalbert, ont accepté de se confier devant la caméra.

Jeudi, 19 h, Canal Vie, Canal D et VRAK.

«Les dernières heures de Pompéi»

Archéologues, volcanologues et historiens ont fait d’étonnantes découvertes lors de la réalisation de travaux dans une section de Pompéi, en 2018, après des dizaines d’années passées sans fouilles. Un documentaire éclairant sur la mythique cité romaine et sur sa célèbre date d’éruption.

Jeudi, 20 h, Planète

«1res fois»

Véronique Cloutier continue de surprendre ses invités en leur payant un voyage nostalgique rempli d’humour et de tendresse. Après la femme d’affaires Chantal Lacroix et l’humoriste P.-A. Méthot, c’est au tour de l’animatrice Marie-Claude Barrette et de l’auteur Simon Boulerice de passer par toute la gamme des émotions.

Jeudi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«J.E.»

Saint-Élie-de-Caxton n’est plus le village enchanteur qu’il a longtemps été. Les histoires fantastiques racontées par Fred Pellerin - qui ont incité des milliers de touristes à visiter l’endroit - ont été remplacées par les problèmes liés à l’administration municipale. L’équipe de «J.E.» s’est rendue sur place pour constater la transformation.

Jeudi, 21 h, TVA.

«Dans la tête de Robin Williams»

Retour sur la vie personnelle et professionnelle d’une regrettée star américaine: l’acteur et humoriste Robin Williams. Pleins feux sur les réflexions et les accomplissements de celui qui a mis fin à ses jours en août 2014. Documentaire présenté en version originale anglaise avec sous-titres français.

Jeudi, 22 h, Canal D.

«La carte des étoiles»

L’action de ce drame réalisé par le Canadien David Cronenberg se déroule à Hollywood. On plonge au coeur d’une famille où la célébrité, les mensonges et les fantômes du passé ne font pas bon ménage. Avec Julianne Moore, Mia Wasikowska, Robert Pattinson et John Cusack.

Jeudi, 23 h, ICI ARTV.