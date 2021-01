Règles sanitaires: plusieurs contraventions à Saguenay dans la nuit de mardi

Les policiers de Saguenay ont remis près d’une vingtaine de constats d’infraction pour divers écarts relativement aux règles sanitaires dans l’après-midi et la nuit de mardi.

Selon le sergent Jessy Pelletier, on recense d’abord une plainte du public, mercredi entre 15 h et 16 h, concernant un rassemblement illégal sur la rue Hector Harvey à La Baie.

Les patrouilleurs ont remis des constats d’infraction à six jeunes, soit un mineur et cinq jeunes hommes et femmes de 18 et 19 ans. L’une des femmes se trouvait en plus en bris de condition et fut arrêtée pour ce motif.

Plus tard sur la rue Aimé Gravel, vers 20 h, alors qu’ils intervenaient dans une affaire de menaces, des policiers ont constaté qu’il y avait également un rassemblement illégal dans le secteur, menant à l’émission de cinq rapports d’infraction généraux, qui seront soumis à un procureur.

Pendant la nuit, les policiers ont donné un total de 10 constats d’infraction en lien avec le non-respect du couvre-feu.

On compte parmi eux un individu de Saguenay de 38 ans, dont la présence suspecte dans le stationnement de l’édifice Marguerite-Belley a été signalée aux autorités par une citoyenne, vers 1 h 23.

Le travail de ratissage des agents de la paix a permis de retrouver le trentenaire qui était caché et qui avait en sa possession des pièces d’automobile volées.

L’homme a été épinglé non seulement pour vol, mais aussi pour ne pas avoir respecté le décret gouvernemental concernant le couvre-feu en vigueur au Québec.