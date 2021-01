Revivrons-nous un jour comme avant?

C’était il y a quelques jours. En soirée, je regardais à la maison Dix pour cent, une série française datant de 2015.

Elle était réussie. Mais pourtant, sans trop savoir pourquoi, j’avais un malaise.

Puis j’ai compris.

Les personnages se touchaient. S’embrassaient. Mangeaient ensemble, et buvaient. Et tout cela après vingt heures, sans se soucier du couvre-feu. Ils vivaient, tout simplement. Je n’étais pas loin de m’inquiéter pour eux en leur chuchotant à l’écran qu’ils défiaient les consignes gouvernementales !

Et d’un coup, je me suis rendu compte que comme des millions de mes compatriotes, la crise de la COVID m’avait reconditionné. Serrer la main d’un ami ? Faire l’accolade à un autre ? Est-ce même possible, ou imaginable ? Retrouverons-nous l’insouciance des temps d’avant ?

Nostalgie

On attend le vaccin comme le Messie, et on se réjouit lorsqu’un médicament semble efficace contre le virus, mais manifestement, d’un variant à l’autre, on a de bonnes raisons de croire que nous ne sommes pas sortis du cycle des confinements à répétition.

Entre amis, au téléphone, lorsqu’on s’imagine une rencontre, on envisage une balade au printemps, peut-être même une terrasse cet été, mais on se promet surtout de se revoir avant le confinement de l’automne prochain.

Même dans nos moments d’optimisme, nous rêvons de moins en moins à un avenir sans la COVID qu’à un avenir où la COVID pèsera moins sur nos vies parce que d’une manière ou d’une autre, nous aurons appris à vivre avec elle sans qu’elle ne nous tue –, ce qui ne veut pas dire qu’elle ne continuera pas de peser sur nos existences.

Je suis convaincu d’une chose : il faut garder vivant le désir de la vie d’avant.

On me dira, je le sais déjà, que je parle comme un adulescent nostalgique et plaintif.

Faux, faux et faux. Ces contraintes, nous les acceptons, mais nous refusons simplement de croire que tout cela est normal.

L’étrange mépris dont on accable ceux qui en ont marre, comme s’ils étaient tous d’exaspérants dissidents de l’ordre sanitaire, empoisonne la vie sociale.

Comment en sommes-nous venus à présenter comme un caprice le désir d’avoir un minimum de relations humaines à l’extérieur du périmètre où nous sommes mentalement et physiquement confinés depuis près d’un an ?

Tourner en dérision le malheur des confinés est la meilleure manière, ultimement, de générer un climat collectif où cohabiteront l’abattement et l’exaspération.

Le commun des mortels comprend que nous sommes au milieu d’une bataille. Peut-être l’emporterons-nous ? C’est un pari. Dans six mois, il faudra peut-être aussi revoir notre modèle de gestion de la pandémie ou de ce qui en restera.

Normalité

D’ici là, nous devons accepter ces règles et les respecter. C’est une question de solidarité.

Mais nous ne devons pas nous y habituer. La vie confinée ne peut être la nouvelle normalité.

Ceux qui s’inquiètent de la défense des libertés ordinaires devant les excès possibles de l’ordre sanitaire ne servent pas une cause déshonorante.

Et un jour, nous réapprendrons à ne plus trouver étranges les gens qui soupent à l’écran.