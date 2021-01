Taux de criminalité: la Ville de Québec toujours très sécuritaire

Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, reste la ville où la criminalité est la moins élevée au classement des villes les plus sûres du monde. La Ville de Québec vient au 4e rang malgré des épisodes de violence au cours des dernières années. L'attentat de la grande mosquée ou la tuerie de l’Halloween 2020 n’ont pas terni, selon le classement, la réputation de Québec. Caracas, capitale du Venezuela, est toujours la cité la plus dangereuse.

Ce classement est réalisé par Numbeo, qui est une base de données mondiale issue de la collecte de masse notamment des prix à la consommation, de la qualité des soins de santé et aussi des taux de criminalité.

Chaque année, la plateforme dévoile son classement des villes les plus sûres grâce à une estimation du niveau global de criminalité sur un territoire donné. Abu Dhabi devance Doha (Qatar), Taipei (Taïwan) et Québec. On retrouve ensuite dans l’ordre Zurich (Suisse), Sharjah (Émirats), Dubaï (Émirats), Eskisehir (Turquie) et Munich (Allemagne). Au 11e échelon, on retrouve la première ville située aux États-Unis, celle d’Irvine, une municipalité de la Californie.

La France, avec Nice, Bordeaux et Lyon, se retrouve dans les profondeurs du classement. La capitale Paris est encore beaucoup plus loin dans le classement avec la 312e position.

Considérée depuis longtemps comme très violente, Caracas, au dernier rang, devance Port Moresby (Papouasie Nouvelle-Guinée) et trois villes d'Afrique du sud: Pretoria, Durban et Johannesburg.