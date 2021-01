Un ado de 14 ans happé en allant attendre son autobus

Un adolescent de 14 ans repose entre la vie et la mort à l’hôpital après avoir été happé par une voiture au moment où il traversait la route 132 pour aller attendre son autobus, mercredi matin, à Saint-Robert, en Montérégie.

Le drame s’est produit vers 8 h, près de l’intersection de la route 132 – qui porte également le nom de route Marie-Victorin dans ce secteur – et du rang Bellevue Nord.

La limite de vitesse à cet endroit est de 90 km/h.

Selon les autorités, la victime aurait tenté de traverser la route en compagnie de son frère.

Le conducteur de la voiture n’aurait pas été en mesure d’éviter la collision, heurtant l’un des deux garçons.

L’adolescent a été transporté à l’hôpital dans un état critique et les médecins craignent pour sa vie. Son frère n’a pas été blessé et le conducteur de la voiture non plus.

La route Marie-Victorin a été complètement fermée à la circulation dans le secteur afin de permettre aux spécialistes en enquête collision de la Sûreté du Québec de faire leur travail.