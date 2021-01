Un budget de plus de 3M$ pour des placements publicitaires sur des géants du web

Malgré le contexte actuel de pandémie, l’Office du tourisme de Québec (OTQ) se donne la possibilité de dépenser plus de 3 millions $, en 2021, pour des placements publicitaires sur les géants du web.

C’est ce qu’on peut constater à la lecture de trois contrats distincts accordés de gré à gré et publiés mercredi.

Le premier, à destination de Facebook (incluant Instagram), est d’une valeur d’environ 1,4 million $.

Le second vaut 1,7 million $ et il a été conclu avec Google (qui possède YouTube).

Le dernier, beaucoup moins imposant, est d’une valeur de 57 000 $. Il a été signé avec Pinterest, un site internet qui permet le partage d’albums photo.

Il ne s’agit pas à proprement parler de contrats passés entre l’OTQ et ces géants du web.

C’est plutôt la Ville de Québec qui autorise l’Office à décaisser jusqu’à 3,1 millions $ en contenu publicitaire.

À l’OTQ, la porte-parole Jenna Dubé a insisté mercredi pour dire « qu’il était excessivement difficile, voire impossible, d’estimer en décembre dernier les montants qui seraient nécessaires pour couvrir de possibles placements en 2021 en raison de la COVID et des restrictions qui seront en vigueur, ou non ».

Pas d’obligation

D’après cette dernière, la décision a donc été prise de « reconduire sensiblement les mêmes montants que l’année précédente, et ce, même si nous n’avons pas du tout atteint les montants préautorisés. On sécurise la possibilité d’utiliser ces médias, sans obligations de le faire et sans nous enlever la possibilité d’utiliser d’autres médias ».

Dans les faits, l’autorisation de dépenser plus de 3 millions $ en 2021 ne signifie pas que l’intégralité de la somme sera atteinte.

L’an dernier, par exemple, l’OTQ a dépensé seulement 300 000 $ en placements publicitaires sur Facebook (et Instagram), alors qu’il avait obtenu une autorisation initiale de 1,4 million $ pour ce contrat.

Investissements locaux

« Pour info : 300 000 $ ont été investis dans des médias québécois au même moment, une hausse importante alors que nous étions surtout hors Québec en 2019 », a ajouté Mme Dubé.

La porte-parole a réitéré que « nous utilisons les médias les plus susceptibles de générer une performance attendue et avec une pertinence en fonction du marché visé. Par exemple, nous n’utilisons pas de médias québécois pour parler aux Américains. »

En 2019, l’OTQ avait reçu l’autorisation de dépenser près de 2,5 millions $ pour des contrats publicitaires semblables.