FRENETTE, Claude



Au CHUL de Québec, le 16 janvier 2021, à l'âge de 81 ans et 10 mois, est décédé monsieur Claude Frenette, fils de feu monsieur Daniel Frenette et de feu dame Jeanne D'Arc Germain. Il demeurait à Saint-Raymond, compté de Portneuf.Il laisse dans le deuil son fils Réjean, sa belle-fille Cherry Emilia Frenette, son petit-fils Raimond Nate Flores ainsi que ses frères: Roland (Laurianne Germain), Clément (Jocelyne Morency), feu Gilles (Diane Fontaine), Marcel (Andrée Gagné), Normand (Diane Bureau), Roger (Jocelyne Dussault), Michel (Lyne Plamondon) et Pierre (Henriette Germain) ainsi que ses neveux et nièces: Eric, Jean, Stéphane, Simon, Joana, Yan, Kévin, Sylvie et Nancy.