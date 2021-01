DESROCHERS, Gervaise Biron



Au CHSLD de St-Flavien, le 15 janvier 2021, entourée de l'amour de ses enfants, est décédée à l'âge de 84 ans et 8 mois, madame Gervaise Biron, épouse de feu Louis-Philippe Desrochers. Elle était la fille d'Alma Boucher et d'Amédée Biron. Elle est allée rejoindre son époux Louis-Philippe ainsi que ses enfants Côme et Rita. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Corinne (Robert Parent), Rosanne (Serge Dubois), Mario (Angeline Fortier) et Édith (Guy Boisvert); ses petits-enfants: Mathieu, Marie-Ève, Karine, Alexandre, Mélanie, Jonathan, Pierre-Luc, Raphaël, Maude, Louis-Philippe, Lauréanne et Kevin; ainsi que ses 15 arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Thérèse (feu Rosaire Boucher), Anita (Armand Hamel), Suzanne Giroux (feu Jean-Paul), Denise (Marcel Bibeau), Magella (Monique Boucher) et Lise (André Gagnière); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD de St-Flavien pour les très bons soins prodigués à leur mère ainsi que le personnel de la Résidence au Cœur du Bonheur où elle a demeuré.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire pour un don à la Société Alzheimer de Québec (societealzheimerdequebec.com). La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire