BÉLANGER, Claude



À la Maison Catherine de Longpré, le mercredi 20 janvier 2021, à l'âge de 81 ans et 6 mois, est décédé monsieur Claude Bélanger, époux de madame Gervaise Tanguay, fils de feu Léonce Bélanger et de feu Mérilda Nadeau.et une prière aura lieu ultérieurement lors de l'inhumation des cendres au cimetière à Saint-Prosper sous la direction la maisonIl laisse dans le deuil outre son épouse adorée, madame Gervaise Tanguay; ses enfants: Brigitte (Jean Maheux), Caroline (Yves Magnan) et il était le père de feu Harold Bélanger; ses 2 petit-fils: Jean- Gabriel et Alexis Maheux; ses soeurs: Micheline et Suzanne (feu Bernard Andersen); ses beaux-frères et belles-soeurs: Gilberte Nadeau (feu Léopold Tanguay), Janine (feu Jeannot Dion), Gilberte, Marius et Lise Tanguay. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel dévoué de la Maison Catherine de Longpré pour les bons soins prodigués. "Regardez la vie que je commence et non celle que je finis." Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1.