POITRAS, Oliva



Au CHUL, le 15 janvier 2021, à l'âge de 96 ans et 1 mois, est décédé monsieur Oliva Poitras, époux de feu madame Françoise Auclaire, fils de feu madame Alice Thibault et de feu monsieur Oliva Poitras. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son fils, Jean-François, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Sainte-Foy, Sillery pour les bons soins à domicile ainsi que leur grand support.