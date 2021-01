LAFOND, Mario



À l'IUSMQ, Québec, le 23 janvier 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Mario Lafond. Né à Stoneham, le 4 mai 1958, il était le fils de dame Noëlla Rodrigue et de feu monsieur Léandre Lafond. Il demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au Columbarium La Seigneurie. Outre sa mère Noëlla, il laisse dans le deuil son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur: Ginette, Michel (Lise Carrier), Claudette (Jean-Pierre Asselin), Martine, Marie-France (Guy Boulianne); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. Il est allé rejoindre son père Léandre et sa sœur Nicole. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'IUSMQ pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don La fondation CERVO de l'Institut Universitaire en santé mentale de Québec, Tél. : 418-663-5155, Site : www.fondationcervo.com. Les funérailles sont sous la direction de