L'ITALIEN, Paul



Aux soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 16 janvier 2021, à l'âge de 76 ans et 11 mois, est décédé monsieur Paul L'Italien, époux de dame Jocelyne St-Pierre, il était le fils de feu monsieur Raymond L'Italien et de feu madame Annette Deschênes. Il demeurait à Québec, secteur Sainte-Foy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille, Isabelle (Étienne Grenier), ses frères et sœurs: feu Hugues (feu Marie Ouellet), feu Louise (feu Jerry Gaudet), Jean, Yolande (feu Jean-Claude Savage), Elizabeth (feu Denis Beaudet), Simonne (feu Réal Tremblay, feu Réal Allard) et Gabriel (Simonne Roussel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Pierre: Suzanne (feu Dr Guy Bouchard), Pauline (Claude Laurin), Louise (Ottavio Polonia), Yolande (feu Laurier St-Pierre); il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins prodigués à Paul dans ses derniers instants de vie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.