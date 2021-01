FORTIN, Jacqueline Amyot



Au Centre d'Hébergement VIGI Saint- Augustin, le 17 janvier 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Jacqueline Amyot, épouse de feu Notaire Henri Fortin, fille de feu Henri Amyot et de feu Marie-Berthe Asselin. Elle demeurait à Québec (arr. Sainte-Foy).Les cendres seront inhumées au cimetière Notre-Dame-de-Belmont situé à Québec à une date ultérieure. La famille lui rendra hommage en privé. Elle laisse dans le deuil, ses 3 fils : Claude, Paul (Anne-Marie Giroux) et Louis (Katerine Garant); ses petits-enfants : Rose-Marie Giroux-Fortin (Louis-Thomas Guimont), Billie Giroux-Fortin (Jean-François Bilodeau) et Annabelle Giroux-Fortin (Nicholas L'Heureux); ses frères et sœurs : feu Jeannette (Dr Michel Leclerc) feu Guy (feu Claire Vandry), feu Paul (feu Olive Malone) et Henri (Janine Trudel); beaux-frères et belles-sœurs, dont Michel Fortin (Pauline Duclos), ainsi que ses neveux, nièces et de nombreux ami(e)s très chers à ses yeux. Sa générosité, son amour et son souvenir continueront de vivre éternellement dans nos cœurs. Jackie veille sur nous ! La famille tient à remercier tout le personnel du 4e étage et la direction du Centre d'hébergement VIGI Saint-Augustin pour les bons soins prodigués et les attentions sincères.