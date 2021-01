LESSARD, Nicole



Au CHUL, le 11 janvier 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Nicole Lessard, fille de feu Marie-Jeanne Laberge et de feu Télesphore Lessard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : Suzanne (feu Emmanuel Boutin), Louisette et Claude (Aline Plamondon); ses neveux et nièces : Guylaine Lessard, Jacques, Yves et Guy Boutin, Annik Lemieux, Josée et Denis Lessard, Lise, Alain et Daniel Lessard, ainsi que de nombreux cousins, cousines et ami(e)s. Outre ses parents, elle est allée rejoindre sa sœur et ses frères décédés avant elle : Rollande, Marcel (Rose Lamontagne) et Guy (Diane Cournoyer). Nicole aurait aimé que l'on se souvienne d'elle comme d'une personne aimante et généreuse, etVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.