PAQUET, Paul-André



Au Centre hospitalier Université Laval de Québec, le 11 janvier 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Paul-André Paquet, époux de feu dame Gisèle Bilodeau. Il était le fils de feu dame Marie-Anges Lapointe et feu monsieur Émile Paquet. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil sa fille Sophie Paquet, son gendre Daniel Gendreau, ses petits-enfants adorés dont il était si fier: Thomas et William; ses frères et sœurs: Jean-Claude (Michèle Blanchet), Micheline (André Cantin), Jean-Yves, Roger (Francine Lapointe) et Lorraine; ses beaux-frères et belles-sœurs: Christiane Gagnon, Lise Boisvert et Gilles Bilodeau (Pierrette Dupont); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s, dont ses précieux voisins qui avaient une grande importance dans sa vie et une très grande place dans son cœur. La famille tient à remercier sincèrement le personnel soignant du Centre hospitalier Université Laval de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8, tél.: (418) 682-6387. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.