HARVEY, Géralda



À l’Hôpital de La Malbaie, le 22 janvier, à l’âge de 96 ans et 10 mois, est décédée madame Géralda Harvey, épouse de feu monsieur Ulysse Brassard, fille de feu monsieur Lorenzo Harvey et de feu dame Marie-Louise Breton. Elle demeurait autrefois à Clermont. Elle a été confiée àL’inhumation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieure. Madame Harvey laisse dans le deuil ses enfants: Louis, Denyse (Régis Fortin), feu Martin, Cécile; ses petits-enfants: Catherine et Julie (Sylvain Guay); ses arrière-petits-enfants: Annabel, Zackary, Emma-Kim, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Brassard: feu Charles (Pierrette Dufour), Marthe (feu André Desbiens), feu Antoine (feu Lucille Duchesne), Paul (Ruth Bélanger), Élianne (Marcel Germain), Léonce (Ginette Brassard), Thérèse Desbiens (Jean Lemoyne); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis(es). Elle est allée rejoindre ses frères et sa soeur: Dollard (Alma Boies), Lucien (Claire Lavoie), Germaine (Charles-Edouard Turcotte). La famille tient à remercier chaleureusement la Dre Isabelle Germain et le personnel du 4e étage de l’Hôpital de La Malbaie pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Sclérose en Plaques du Grand Charlevoix. Les formulaires seront disponibles sur le site ou à l’église. La direction des funérailles a été confiée à la