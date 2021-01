ROBERGE, Viola Gagnon



Au CHSLD St-Antoine, le 8 janvier 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Viola Gagnon, épouse de feu monsieur Ludger Roberge. Elle était la fille de feu dame Cécile Léveillée et de feu monsieur Eugène Gagnon. Elle demeurait à Québec.de 13 heures à 14 heures.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean (Carole Beaulieu), Jacques (Gisèle Bertrand), Pierre (Colette Gaumond), Claude (Marilyne Gagnon), Monique (Gary Allan), Lynda et André; sa sœur Pauline Seers (née Dupuis); ses petits-enfants : Mélanie, Jean-François, Mathieu, Jonathan, Emmanuelle, Marc-André, Maxim, et Marie-Pierre, ainsi que ses arrières petits-enfants, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa sœur Yolande.