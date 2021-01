BELZILE, Marcel J



Au centre de convalescence le Concorde, le 20 janvier 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Marcel J Belzile, ex-époux de feu Huguette Boissinnotte. Il demeurait à Ste-Foy. Il était le fils de feu Louis Philippe (Gonzague) Belzile et de feu Laurette Harrison. Il laisse dans le deuil ses enfants : Stephane (Isabelle) et Erik; ses arrière-petits-enfants : Lauriane et Jeanne; ses frères et sœurs : Gustave, Louise, Rock, Richard et Gervais; ainsi que d'autre proches parents et ami(e)s. Merci au Dr Johanne Frenette et son équipe pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société de L'Alzheimer. https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/