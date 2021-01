BOULET, Nicole



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 10 janvier 2021, à l'âge de 75 ans et 6 mois, est décédée madame Nicole Boulet, fille de feu madame Laetitia Frenette et de feu monsieur Georges-Henri Boulet.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantale (Alyre Levesque), Sophie et Christian (Christine Gravel); ses petits-enfants: Stéphanie, Alexandre, William, Olivia et Béatrice; son frère Daniel (Chantal Duchesneau), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant des résidences Jardins du Haut St-Laurent et Coté Jardins pour l'attention porté à leur mère.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3 ou la Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté Jardins 4770 rue St-Félix St-Augustin-de-Desmaures, QC, G3A 0K9. Des formulaires seront disponibles sur place.