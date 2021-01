MARCHETERRE, Germaine Milliard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 janvier 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Germaine Milliard, épouse de feu monsieur Lionel Marcheterre, fille de feu Alphonse Milliard et de feu Marie-Louise Vermette. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles Marcheterre (Nancy Joly), Louise Marcheterre et Gisèle Marcheterre (Bernard Gosselin); ses petits-enfants : Marie-Ève Esculier et Sébastien Esculier (Sonia Larose); ses arrière-petits-enfants: Félix Esculier et Alyson Esculier; sa cousine Maria Bussières Demers. Elle était la soeur de feu Cécile (feu Maurice Lebel) et de feu Thérèse. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.