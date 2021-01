PLAMONDON, Gilles



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 janvier 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Gilles Plamondon, époux de dame Gisèle Beaupré, fils de feu monsieur Lauréat Plamondon et de feu dame Irène Vézina. Il demeurait à Saint-Raymond.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse dame Gisèle Beaupré, monsieur Plamondon laisse dans le deuil ses enfants et leur conjoint: Carole (Sylvain), feu Carl, Alain (Mélanie); ses petits-enfants: Mélanie (Bobby) et Cyntia (Kevin); ses arrière-petits-enfants: Elsa, Théo, Emma et Livia; ses frères et sœurs ainsi que beaux-frères et belles sœurs de la famille Plamondon: Jean-Marie (feu Victorine Beaumont), Laurette (feu Maurice Déry), Maxime (Lucette Paquet), feu Marc (feu Clairette Beaupré), feu Marie-Anna (feu Jean-Paul Leclerc), feu Georges, feu Roland, Jacques (Francine Fournier (feu Marie-Andrée Poulin)), Michel (Emilienne Dion), Monique (Jean-Guy Dion) et Jacqueline; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaupré: feu Clairette (feu Marc Plamondon), Réjeanne (Jean-Paul Hardy), Jean-Marc (Germaine Germain), Gaétane (Gaston Voyer), Fernand (Yolande Vézina), Yvon (Nicole Langevin), Julienne (Philippe Bertrand), feu Pierrette (Carmin Voyer), feu Lucille, feu Georgette, feu Robert (Maria Hardy), feu Roland (Eva Côté), feu Maurice; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation canadienne du cancer,1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet :https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-fr