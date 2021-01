LECLERC, Adélard



Au CHSLD St-Augustin, le 18 janvier 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Adélard Leclerc, époux de feu dame Jeanne D'Arc Richard. Il était le fils de feu dame Marie-Ange Huot et de feu monsieur Télesphore Leclerc. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 29 janvier 2021 de 9 h à 11 h.. Il laisse dans le deuil ses enfants: Gérard, Chantale (Simon Gauthier) et Alain (Valérie Blais); ses petits-enfants: Daphnée Gaudreault, Frédérique Gaudreault (Adrianne Thibault) et Anne-Sophie La Roche; ses frères et sœurs: feu Gérard (Nicole Moreau), feu Noël (Carole Nadeau), Rita (Raymond Lachance), Gaby (Roger Savard), Claudette et Micheline; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Richard: Marcel (Yolande Dupuis), Éxilia (feu Léon Bertrand) et Diane (Pierre Grégoire); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédé ses beaux-frères et belles-sœurs: Roland (Céline Paré), Desneiges (feu Victor Drapeau), Marie-Jeanne (feu Roméo Langlois), Jean (Johanne Bourget), Albert (Diane Poulin), René (Johanne Dorion), Jules (feu Andrée Bruneau), Henri (feu Gemma Boily), Charlemagne, Robert, Françoise (feu Eugène Bernard), Adrienne (feu Jean-Roch Labbé) et Micheline (feu Jean-Yves Richard). Sincères remerciements au personnel du Pavillon St-Augustin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418-683-8666.