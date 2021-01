GRONDIN, Roger



Dans le confort de sa résidence en soins palliatifs, le 20 janvier 2021, à l'âge de 92 ans et 5 mois, est décédé monsieur Roger Grondin, époux de feu dame Julienne Martel, fils de feu monsieur Adjutor Grondin et de feu dame Emma Hamel. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi le 29 janvier 2021 de 14 h à 18 h et samedi le 30 janvier 2021 de 8 h à 10 h.et de là au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Sylvie Drolet), Réal (Carole Cadoret) et Lisette (Marc Lortie); ses petits-enfants: Crystal, Michaëlla, Evia, Anaël, Jérémy (Marie-Lou Roy) et Francis (Gabrielle Dallaire); ses arrière-petits-enfants: Alyson et Dérek; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de: feu Paul (feu Marguerite Abel), Dolorèse (feu Georges Lajeunesse) et René (Diane Lajeunesse). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan, 2950-A, boulevard Laurier, Québec (Qc), G1V 2M4, tél. : (418) 654-2136.