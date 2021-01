CAMERON, Clément



Au SNT La Guadeloupe, le mercredi 20 janvier 2021, est décédé à l'âge de 91 ans et 8 mois, monsieur Clément Cameron, époux de madame Pierrette Racine. Il était le fils de feu Joseph Cameron et de feu Marie Boutin. Il demeurait à Sainte-Justine et autrefois à Saint-Cyprien-des-Etchemins.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :À noter que le port du couvre-visage est obligatoire. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Pierrette Racine, ses enfants: Marie-France (Martel Cameron), Pierre (Guylaine Lapointe), Jean-Noël (Denise Mathieu), Thérèse (Bruno Côté) et Jacques (Ginette Vachon) ainsi que ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de : feu Carmelle (feu Félix Bourdon), Bertrand (feu Yolande Racine) et feu Marielle. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belle-sœurs de la famille Racine ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Un remerciement spécial au personnel de la Résidence l'Arc-en-ciel de Sainte-Justine et du SNT La Guadeloupe pour leurs bons soins.