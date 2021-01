MARCOUX, Marthe Laverdière



Au CHSLD de Sainte-Marie de Beauce, le 7 janvier 2021, à l'âge de 96 ans et 2 mois, est décédée dame Marthe Laverdière, épouse de feu Adélard Marcoux. Elle demeurait à Saint-Elzéar de Beauce. Après avoir ensoleillé nos vies, notre mère s'en est allée paisiblement. Sa vie fût bien remplie avec ses 8 enfants, leurs conjoints (es), 13 petits-enfants et 25 arrière-petits-enfants qui l'ont entourée d'amour jusqu'à son dernier souffle.Elle laisse dans le deuil ses enfants : S. Réjeanne cnd, Jeannot (Pauline Giguère), Rachel (Paul Brochu), Mario (Nicole Drouin), Donald (Cécile Gagné), Linda (Denis Drouin), Line (Claude Rodrigue) et René; ses 13 petits-enfants et ses 25 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Robert (feu Marguerite Goulet), feu Philippe (feu Irène Marcoux), feu Benoît (feu Claire Nadeau), feu Armand (Marianne Routhier, feu Gaston Gagnon), feu Hélène (feu Émilien Leblond), Lucille (feu Bernard Breton), feu Léon-Georges (feu Ghislaine Guay, feu André Lamontagne). Elle était la belle-sœur de feu Odiana (feu Wilbrod Grenier), feu Joseph (feu Claire Bilodeau), feu Validor (feu Rose Bilodeau), feu Maria (feu Onésime Napert), feu Albertine (feu Arthur Bilodeau), feu Philippe (feu Yvette Guay, feu Dominique Giguère), feu Irène (feu Philippe Laverdière), feu Imelda (feu Raynald Bouffard). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Mère de Jésus (Paroisse Saint-Elzéar) (62 rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, G6E 4A2) : https://smdj.ca/financement-cva