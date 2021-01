LÉGARÉ, Gaston



Au CHSLD Vigi St-Augustin-de-Desmaures, le 9 janvier 2021, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédé monsieur Gaston Légaré, époux de feu madame Rita Dumas, fils de feu dame Élise Fortier et de feu monsieur Fortunat Légaré. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures, auparavant à Ste-Monique des Saules.Il laisse dans le deuil ses enfants : Michel, Ghyslaine, Muryelle et René et leurs conjoints(es); ses frères et sœurs : feu Jean-Paul, feu Robert, feu Jeannette, feu Carmen, feu Françoise, feu Thérèse, feu Lucienne, feu Jacqueline, Élise et Claudette; ses neuf petits-enfants et douze arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux neveux, nièces, ami(e)s et tous ceux qui l'ont côtoyé comme fondateur et directeur des Éclairs de Québec et de la chorale de la paroisse Ste-Monique des Saules.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière Saint-Charles avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec (SLA) 5415, rue Paré, bureau # 200, Mont-Royal, Québec Téléphone : 1-877-725-7725 Courriel : info@sla-quebec.ca Site web : sla-quebec.ca et Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com.Il a été confié à laCoopérative funéraire des Deux RivesCentre funéraire St-Charles