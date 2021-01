JOLY, André



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 31 décembre 2020, à l'âge de 81 ans et 7 mois, est décédé monsieur André Joly, époux de feu madame Lise Bussières, fils de feu madame Sophie Rouleau et de feu monsieur Alfred Joly. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants Claude Joly (Marie-Josée Bégin), Caroline Joly (Serge Kirouac); ses petits-enfants : Laurie Bourret, Elsa Lacoste (Samuel Morin); ses frères et sœurs : feu Madeleine Joly (feu Claude Latour); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean-Claude Bussières (Lucille Cantin), Gaston (feu Pierrette Vallerand), Claudette (feu Gaston Jobin), feu Nicole (Jean-Claude Paquet), Jean-Guy (Lise Morency); sa filleule Élaine Latour, neveux, nièces et amis(es). Un remerciement spécial à tout le personnel du 4e étage du Centre d'hébergement d'Assise ainsi qu'au Dr Daniel Lamontagne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes inc. 6000, 3e Avenue Ouest, Québec, Québec, Téléphone : 418 627-1124, site web : www.chsje.qc.ca