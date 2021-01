CARBONNEAU, Gaston



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 10 janvier 2021, à l'âge de 79 ans et 4 mois, est décédé monsieur Gaston Carbonneau, conjoint de madame Danielle Aubut, fils de feu madame Marie-Ange Marceau et de feu monsieur Léo Carbonneau. Il demeurait à Sainte-Brigitte-de-Laval.L'inhumation de ses cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses frères et sœurs: feu Monique (feu René Morin), feu Pauline (Pierre Beaulieu), feu André (feu Pierrette Gagnon) et Francine (André Morency); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Aubut: Gilles (Francine Morin), Sylvie (Jean-Pierre Guay) et Julie (John Demspter) ainsi que plusieurs neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel des soins à domicile du CLSC Beauport, le personnel de la pharmacie Familiprix Vanessa Tremblay de Ste-Brigitte-de- Laval ainsi que tout le personnel de l'Hôpital Laval, tout particulièrement celui des soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, tél: 418 683-8666, site web: www.cancer.ca.