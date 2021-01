GARIÉPY, Benoit



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 janvier 2021, est décédé monsieur Benoit Gariépy, fils de feu Lucien Gariépy et de feu dame Rose Leclerc. Il demeurait à Château-Richer. Il était le frère de : feu Antonio (Yvette Caseault), feu Gaston (feu Yvette Labrecque), feu Clément (feu Denise Tremblay) et feu Éliane. Il laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces : Jean-Marc, Mario (Claudine Beaulieu), Richard (Martine Guay), Michel (Édith Champagne), Solange (Patrick Mazaud), Normand, Denis (Nancy Rouillard), Pierre (Monique Poulin), France (Marcel Turcotte), Martine (François Gilbert), Daniel, Stéphane (Geneviève Ouellet), Steve et Nancy (André Drouin) ainsi que les petits-enfants de son frère feu Antonio qu'il considérait comme les siens: Laura-Ève, Éloïse; Rosemarie, Audréanne, Angéline; Sandy, Edwards et plusieurs autres petits neveux et nièces, parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel du Mont Champagnat et l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Château-Richer 277 rue du Couvent Château-Richer Qc. G0A 1N0. La direction des funérailles a été confiée à la