CARMICHAEL, Carol



À Saint-Marc-des-Carrières, le 16 janvier 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Carol Carmichael, fils de feu dame Lucienne Chevalier et de feu monsieur Gérard Carmichael.Il laisse dans le deuil sa fille Chantal (Marie-Claude), la mère de sa fille, Lucille Laberge, ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Yvon (feu Jeanne d'Arc Chantal), Colette, Louisette (feu Claude Villeneuve), Marjolaine (Claude Poulin), Réjean (Régine Savard), Maud (Gilles Alain) et Daniel; ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel du CHSLD Saint-Marc-des-Carrières pour leur soutien, leur dévouement et les soins exceptionnels prodigués.Si désiré, un don à la mémoire du défunt peut être fait à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, Qc Tél: 418 657-5334 Courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web: www.fqc.qc.ca.