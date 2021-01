MATTE, Dave



Mourir est bien peu de chose quand on continue à vivre dans le cœur des autres.Accidentellement, le 20 janvier 2021, est décédé à l'âge de 43 ans, monsieur Dave Matte, fils de feu monsieur Camille Matte et de dame Sonia Paquet. Il demeurait à Saint-Raymond.suivi par la mise en terre au cimetière paroissial de Saint-Raymond sous la direction de laDave laisse dans le deuil sa mère Sonia Paquet (Jean-Yves Vézina); ses filleuls: Etienne Auger et Léa Lévesque; ses amis proches: Sylvain Béland, Sylvie Thiboutot, Charles Bédard et Alexandra Vézina; plusieurs oncles et tantes des familles Paquet, Matte et Thibault. Il laisse également dans le deuil de nombreux cousins, cousines, parents et ami(e)s.