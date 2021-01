TALBOT, Marie-Paule



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 5 janvier 2021, à l'âge de 97 ans et 10 mois, est décédée madame Marie-Paule Talbot, épouse de feu monsieur Odilon de la Durantaye, fille de feu monsieur Maurice Talbot et de feu madame Anna Aubert. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denise de la Durantaye (René Roy) Sylvie de la Durantaye (Mario Brassard,) Odette de la Durantaye (Claude Perron) et Jean-Yves de la Durantaye (Jacynthe Gagnon); ses petits-enfants: Dave et Geneviève Godbout, Chantal et Marie-Helene Poirier, François et Sébastien Beaulé; ses arrière-petits-enfants: Charles et Philippe, Félix et Maïa, Charlie ainsi que Loïk; ses frères et sœurs: feu Thérèse Talbot (feu Laurent Couillard) Yvonne Talbot, feu Raymond Talbot, feu Fernand Talbot (Gisèle Têtu) et Jeannine Talbot (Denis Thibeault); ses amies Simone Bélanger et Alice Simard; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et autres ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société de L'Arthrite (https://arthrite.ca/impliquez-vous/facons-de-donner) ou la Maison Michel Sarrazin (https://michel-sarrazin.ca/faire-un-don).